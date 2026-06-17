AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk dünyasında ortak alfabe oluşturulmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Zorlu, Türk Akademisi, Türk Dil Kurumu ve Türk Kurumu iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 15 Haziran 2026 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda önemli kararlar alındığını belirtti. Toplantıda, 2024 yılında kabul edilen Ortak Türk Alfabesi’nin uygulanmasına yönelik müzakereler yapıldığı ve Kazakistan ile Kırgızistan’ın kullanımına ilişkin alfabe önerilerinin son şeklinin verildiği ifade edildi.

Kullanım Kılavuzu Komisyon Tarafından Kabul Edildi

Paylaşımda, Türk Akademisi tarafından hazırlanan “Ortak Türk Alfabesi’nin Kullanımına İlişkin Önerilen Kılavuz”un koordineli bir şekilde uygulanmasını desteklemek amacıyla hazırlandığı ve komisyon tarafından tavsiye niteliğinde kabul edildiği belirtildi.

Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Dünyası vizyonuna vurgu yaparak, ortak alfabe çalışmalarının kültürel ve insani bağları güçlendireceğini, iletişimi kolaylaştıracağını ve ortak mirasın korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Türk Devletleri Arasında Kültürel Entegrasyon Hedefi

Zorlu açıklamasında, Türk devletleri arasında dil birliğini destekleyen ortak alfabe sürecinin uzun soluklu ancak stratejik öneme sahip bir çalışma olduğunu kaydetti. Ortak alfabenin tüm kardeş devletlerde kabul görmesinin karşılıklı anlayış ve iş birliğini güçlendireceğini belirten Zorlu, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Türk dünyasında eğitim, kültür ve iletişim alanlarında entegrasyonu artırması beklenen ortak alfabe çalışmaları, üye ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nun 4. Toplantısı, Türk Akademisi ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumunun iş birliğinde ve Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasının koordinasyonunda 15 Haziran 2026 tarihinde Astana’da gerçekleştirilmiştir.… pic.twitter.com/ht5ulcIcYo — Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) June 17, 2026