Adalet Bakanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü altında yeni bir yapılanmaya gidildiğini açıkladı. Bakanlık bünyesinde kurulan 7 ayrı daire başkanlığı ile farklı suç alanlarında daha etkin ve uzmanlaşmış bir çalışma yürütülmesi amaçlanıyor.

Yeni kurulan daire başkanlıkları şöyle sıralandı: Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Adli Emanet Daire Başkanlığı, Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı, Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı, Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı, Terör Suçları Daire Başkanlığı ile Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı.

Söz konusu düzenlemeyle özellikle faili meçhul olayların aydınlatılması, dijital ortamda işlenen suçlarla mücadele ve organize suçlara karşı daha koordineli bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca afet ve kazalara ilişkin adli süreçlerin daha hızlı yürütülmesi ile suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik çalışmaların güçlendirilmesi planlanıyor.

Yeni daire başkanlıklarının, yargı süreçlerinde etkinliği artırması ve uzmanlaşmayı derinleştirmesi bekleniyor.