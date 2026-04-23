TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bir ziyarette bulundu.

Genel Müdür Volkan Mutlu Coşkun tarafından yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay’a son dönemlerde ülkemiz ve bölgemizde yaşanan meteorolojik olaylara ilişkin detaylı bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

FUAT OKTAY TARİHİ MEKANLARI GEZDİ

Fuat Oktay, teknik bilgilendirmelerin ardından halihazırda Genel Müdürlük Binası olarak kullanılan, İstiklal Savaşı'nın başlangıcında Ziraat Mektebi ve Genelkurmay Başkanlığı olarak kullanılmış olan tarihi binadaki, Atatürk’ün harekât planlarını hazırladığı özel çalışma odasını ve yerleşke içerisinde bulunan Meteoroloji Müzesini gezdi.

OKTAY, MGM’DEKİ TARİHİ YERLERİ ZİYARET ETMEYE DAVET ETTİ

MGM ‘deki tarihi mekanları ve Müzeyi gezen Oktay tarihi mirasımızı korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissettiğimiz bu ziyaretimizde her yeri tarih kokan binayı ve meteoroloji müzesini gezmekten ayrıca memnuniyet duyduğunu ifade ederek “Bütün vatandaşlarımızı, özellikle kıymetli evlatlarımızı bu önemli tarihi mekanları ziyaret etmeye davet ediyorum.” Dedi.

METEOROLOJİK BALONU GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI

MGM ziyaretinin sonunda Fuat Oktay’a Radyosonde Gözlemleri kapsamında yapılan çalışmalar ve meteorolojik balonu hakkında bilgiler verildi. Bilgilendirmenin ardından Oktay ve beraberindekiler, dünyanın birçok yerinde eş zamanlı olarak yapılan, atmosferik ölçüm yapma ve veri akışını sağlamak amacıyla gökyüzüne bırakılan meteorolojik balonu gönderdi.