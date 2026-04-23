Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Gülahmet Doğruyol, Türkiye’de vergi sistemine ilişkin değerlendirmelerinde dolaylı vergilerin ağırlığının vatandaş üzerindeki yükü artırdığını vurguladı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; gelir vergisi dilimlerinin enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirten Doğruyol, mevcut yapının vergi adaletini zedelediğini ve orta gelir grubunu giderek erittiğini ifade etti.

“TÜRKİYEDE DOLAYLI VERGİLER ÇOK YÜKSEK”

Doğruyol, “Türkiye’de vergi sistemine ilişkin getirilebilecek en önemli eleştiri dolaylı vergilerin yüksekliği olabilir” diyerek, vatandaşın farkında olmadan ödediği vergilerin ciddi bir yük oluşturduğunu ifade etti. Günlük yaşamda yapılan harcamalar üzerinden alınan vergilerin yaygınlığına işaret eden Doğruyol, “Ekmek alırken, yakıt alırken, beyaz eşya ya da araç alırken ödediğimiz onlarca vergi kalemi var. Bunları ‘anestezik vergilendirme’ olarak da tanımlayabiliriz.” dedi.

“ADİL BİR SİSTEM İÇİN DOLAYLI VERGİLER AZALTILMALI”

Vergi adaletinin sağlanabilmesi için dolaylı vergilerin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Doğruyol, “Adaletli bir vergi sisteminden bahsedebilmek için dolaylı vergilerin en aza indiriliyor olması lazım. Farkında olmadan ödediğimiz vergilerin azaltılması sistemi daha adil hale getirecektir.” diye konuştu.

“GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ YETERSİZ, ‘TARİFE SÜRÜKLENMESİ’ YAŞANIYOR”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi uygulamalarına ilişkin düzenlemelerini de değerlendiren Doğruyol, özellikle gelir vergisi dilimlerinin güncellenmemesinin önemli bir sorun yarattığını söyledi. Bu durumu uluslararası literatürde “tarife sürüklenmesi” olarak tanımlayan Doğruyol, şu ifadeleri kullandı:

“Geliriniz yeterince artmamış olsa da, dilimler düşük kaldığı için daha yüksek vergi oranlarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu da refah seviyeniz artmadan daha fazla vergi ödemeniz anlamına geliyor.” Mevcut dilimlerin enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirten Doğruyol, “İlk dilimin çok daha yüksek seviyelere çıkarılması gerekir ki alt gelir grupları düşük oranlardan faydalanabilsin.” dedi.

“BU DURUM GİZLİ VERGİ ARTIŞIDIR”

Gelir vergisi dilimlerinin enflasyon karşısında erimesinin çalışanlar açısından ciddi bir yük oluşturduğunu ifade eden Doğruyol, bunun fiilen bir vergi artışı anlamına geldiğini belirterek, “Gelir vergisi dilimleri enflasyon karşısında erirken çalışanların daha yüksek vergi ödemesi, gizli bir vergi artışıdır.” dedi. Ücretliler ile diğer mükellefler arasındaki farklara da değinen Doğruyol, “Gerçek usulde vergilendirilen kişilerin yararlanabildiği indirim ve istisnalar, ücretliler için aynı ölçüde uygulanamıyor.” ifadelerini kullandı.

