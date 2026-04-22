Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı. Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te değiştirmedi.

TCMB’den yapılan açıklamada, enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediği belirtilirken, iktisadi faaliyette yavaşlama sinyallerinin öne çıktığı ifade edildi. Açıklamada, “Göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ederken, yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır” denildi.

“Mevcut para politikası duruşu sürecek” mesajı

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, TCMB’nin karar metninde yaptığı vurgularla mevcut sıkı para politikası duruşunun bir süre daha korunacağı sinyalini verdiğini belirtti. Bürümcekçi, makroihtiyati çerçeve ve likidite yönetimine ilişkin mesajlarda da değişiklik olmadığını ifade etti.

Yılın ikinci Enflasyon Raporu’nun 14 Mayıs’ta açıklanacağını hatırlatan Bürümcekçi, mayıs ayında PPK toplantısı yapılmayacağını, bir sonraki toplantının ise 11 Haziran’da gerçekleşeceğini kaydetti. Bürümcekçi ayrıca, küresel gelişmelerin etkisiyle enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyon ihtimalinin bulunduğunu dile getirdi.

Likidite ve jeopolitik gelişmeler etkili oldu

Bürümcekçi, ABD-İran gerilimi sonrası haftalık repo ihalelerine ara verilmesi ve döviz satışlarıyla likiditenin çekildiğini, ardından yeniden fonlamaya geçildiğini ifade etti. Ateşkes süreciyle birlikte döviz alımlarının başladığını ve sistemde yeniden likidite fazlası oluştuğunu söyledi.

“Temkinli şahin duruş” vurgusu

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör ise TCMB’nin nisan ayı metninin, dezenflasyon sürecinde “temkinli şahin duruşun” sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Gözgör, mart ayında enflasyonun ana eğiliminde gerileme görülmesine rağmen nisan ayına ilişkin öncü verilerin sınırlı bir artışa işaret ettiğini, bu durumun ihtiyatlı duruşun temel gerekçesi olduğunu ifade etti. Küresel enerji fiyatlarında jeopolitik belirsizliklere bağlı oynaklığın da Merkez Bankası’nın temkinli yaklaşımını desteklediğini söyledi.

İç talepte yavaşlama sinyallerinin öne çıktığını belirten Gözgör, sıkı para politikasının etkilerinin görülmeye başlandığını vurguladı.

Faiz indirimi için temmuz işareti

Gözgör, Kurul’un ihtiyatlı duruşunu güçlendiren ifadelerle kısa vadeli faiz indirimi beklentilerini ötelediğini belirterek, “Dezenflasyon sürecinin hedeflenen patikada ilerlediği bu tabloda, yaz aylarında baz etkisinin devreye girmesiyle birlikte faiz indirimlerinin enflasyon görünümüne bağlı olarak temmuz ayında başlayabileceğini öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.