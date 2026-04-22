Ankara Valiliği, kent genelinde kısa süreli ancak yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre yağışların yer yer etkisini artırabileceği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli sağanak nedeniyle su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, özellikle ani yağışlara karşı ulaşımda aksama yaşanabileceğine dikkat çekerek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.