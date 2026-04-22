Anlaşma, Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen törenle resmiyet kazandı. İmza törenine kulüp başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Dydo Drinco Türkiye Üst Yöneticisi Wataru Fuji ve Satış-Pazarlama Yöneticisi Hakan Kanber katıldı.

Adalı: “Hedefimiz Şampiyonluk”

Başkan Serdal Adalı, anlaşmanın kulübe uğur getireceğine inandığını belirterek, Cola Turka ile geçmişte elde edilen başarıları hatırlattı. Yeni iş birliğinin de Beşiktaş’a şampiyonluklar kazandırmasını beklediklerini vurguladı.

Beşiktaş’tan Küresel Marka Hamlesi

Adalı ayrıca, kulübün uluslararası alanda büyüme hedeflerine de dikkat çekti. Özellikle Asya pazarına açılım konusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirten başkan, Beşiktaş markasını global ölçekte daha görünür hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Dydo Drinco’dan Güçlü Mesaj

Dydo Drinco Türkiye CEO’su Wataru Fuji ise Beşiktaş ile yeniden iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Cola Turka ile kulüp arasında geçmişe dayanan güçlü bir bağ olduğunu vurgulayan Fuji, bu ortaklığın 2027 sezonu sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Sponsorluk Anlaşmasının Önemi

Bu anlaşma, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın ticari gelirlerini artırma stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda kulübün uluslararası marka değerini yükseltme hedeflerine de katkı sağlaması bekleniyor.