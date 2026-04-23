Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Nisan’da Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’nda gerçekleştirilecek etkinlikler için ulaşım kolaylığı sağlayacak yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, etkinlik alanına gitmek isteyen vatandaşlar için Zafer Çarşısı önünden ring seferleri düzenlenecek.

Saat 12.00’de başlayacak olan ring seferleri, gün boyunca her saat başı devam edecek. Etkinlik alanına ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla planlanan uygulama sayesinde ziyaretçilerin park alanına rahat bir şekilde erişim sağlaması hedefleniyor.

Yetkililer, yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların ring araçlarını tercih etmelerini önerirken, etkinlik boyunca ulaşım hizmetinin kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.