Harran Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli kurumların katkılarıyla düzenlenen “III. Göbeklitepe’den Bugüne Türkiye’nin Tarihi ve Kültürel Mirası Sempozyumu” için başvuru süreci resmen duyuruldu.

Şanlıurfa merkezli gerçekleştirilecek sempozyum, arkeoloji, tarih, sanat tarihi ve kültürel çalışmalar alanlarında çalışan akademisyenleri bir araya getirmeyi hedefliyor. İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen Göbeklitepe’den günümüze uzanan süreçte Anadolu’nun kültürel birikimi çok yönlü olarak ele alınacak.

Önemli Tarihler Açıklandı

Sempozyum kapsamında araştırmacılar için kritik tarihler de paylaşıldı:

8 Mart 2026: Bildiri son gönderim tarihi

22 Mart 2026: Kabul edilen bildirilerin açıklanması

3 Nisan 2026: Sempozyum programının ilanı

Akademik ve Kültürel Katkı Hedefleniyor

Düzenleyiciler, etkinliğin hem ulusal hem de uluslararası akademik çevrelerde Türkiye’nin kültürel mirasına dair farkındalığı artırmasını amaçlıyor. Göbeklitepe gibi dünya çapında öneme sahip arkeolojik alanların bilimsel perspektifle ele alınması, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor.

Sempozyumun, alanında uzman isimleri bir araya getirerek disiplinler arası bir tartışma ortamı sunması bekleniyor.