Büyük Birlik Partisi (BBP) tarafından yapılan açıklamaya göre Destici, tarihi başarının ardından milli güreşçi Kayaalp ve Taha Akgül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Destici, elde edilen başarının Türk milleti için büyük bir anlam taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin yüzünü güldürdüğünüz için sizleri yürekten kutluyorum. Al bayrağımızı dalgalandırdığınız her an bizler için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır.”

Türk Güreşinde Yeni Hedefler

Rekor kırarak adını tarihe yazdıran Kayaalp ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül ise Destici’nin tebriklerinden dolayı teşekkür etti. İkili, Türk güreşini daha ileriye taşımak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Tarihe Geçen Başarı

Rıza Kayaalp’in 13. Avrupa şampiyonluğu, Türk spor tarihinde önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkarken, milli güreşçinin istikrarlı performansı bir kez daha takdir topladı.