Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, söz konusu bölgede gerçekleştirilen işlemlerin bir “yıkım operasyonu” değil, mahkeme kararının uygulanmasına yönelik bir süreç olduğu belirtildi. Ormanlık alanda izinsiz şekilde inşa edilen yapıların kullanımını engellemek amacıyla başlatılan işlemler, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından hayata geçirildi.

Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda:

Kaçak yapıların müsaderesine hükmedildi

Karar 11 Temmuz 2024 tarihinde kesinleşti

İlgililere tahliye süreci resmi olarak tebliğ edildi

8 Nisan 2026’da Kontrol Altına Alma İşlemi Yapıldı

Sürecin devamında, alanın boşaltılmaması ve yapılan uyarılara rağmen yapıların terk edilmemesi üzerine 8 Nisan 2026 tarihinde kaçak yapıların kontrol altına alınması işlemi gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğü, bu işlemin doğrudan bir yıkım olmadığını, yalnızca mahkeme kararının uygulanmasına yönelik bir aşama olduğunu belirtti. Yıkım sürecinin ise kontrol işlemlerinin tamamlanmasının ardından ayrıca yürütüleceği ifade edildi.

“Hayvanlar Mahsur Bırakıldı” İddialarına Yanıt

Kamuoyunda yer alan “hayvanların içeride mahsur bırakıldığı” yönündeki iddialara da açıklık getirildi. Açıklamada:

Ahır ve benzeri yapıların birden fazla çıkışının bulunduğu

Uygulamanın hayvanların çıkışını veya beslenmesini engellemeyecek şekilde yapıldığı

özellikle vurgulandı.

Orman İşgaline Sıfır Tolerans

Orman Genel Müdürlüğü, orman alanlarının amacı dışında kullanımına kesinlikle izin verilmeyeceğini belirterek tüm işlemlerin mevzuat ve yargı kararları çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.