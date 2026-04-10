Karşılaşmaya etkili başlayan Athinaikos Qualco, dış atışlar ve pota altı sayılarıyla ilk çeyreğin ortasında 16-9 öne geçti. Ancak ÇBK Mersin, Kennedy Beren Burke ve Juskaite’nin sayılarıyla farkı kapatarak ilk periyodu 20-18 geride tamamladı.

İkinci çeyrekte karşılıklı basketler ön plana çıkarken, Yunan ekibi soyunma odasına 43-38 üstün gitti. Üçüncü periyotta her iki takım da hücumda zorlanırken, Mersin temsilcisi taraftar desteğini arkasına alarak farkı kapattı ve son çeyreğe 61-61 eşitlikle girildi.

Final periyodu nefes kesti

Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte Athinaikos Qualco, son anlarda bulduğu basketlerle maçı 77-75 kazandı. Ancak Çimsa ÇBK Mersin, ilk maçtaki 5 sayılık avantaj sayesinde toplam skorda üstünlüğü koruyarak kupayı müzesine götürdü.

Bakan Bak’tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu karşılaşmayı salonda takip etti.

Bakan Bak, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nı kazanarak şampiyon olan Çimsa ÇBK Mersin’i yürekten kutluyorum. Temsilcimiz, kadın basketbolunda Avrupa’nın önemli organizasyonlarından birinde şampiyon olarak ülkemizi gururlandırdı.”

Türkiye adına büyük başarı

Bu zaferle Çimsa ÇBK Mersin, Avrupa’da önemli bir başarıya imza atarak Türk kadın basketbolunun gücünü bir kez daha gösterdi. Mersin ekibi, sezonu tarihi bir kupayla taçlandırdı.