Keçiören Belediyesi, yaz mevsimi öncesi ilçeyi daha estetik ve canlı bir görünüme kavuşturmak amacıyla çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin dört bir yanında yürütülen çalışmalar kapsamında parklar ve bahçeler rengârenk çiçeklerle donatılırken; çim biçimi ve ağaç budamaları da büyük bir titizlikle yapılıyor. Vatandaşların daha temiz, düzenli ve estetik bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalara aralıksız devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin peyzaj uygulamalarıyla Keçiören, yaz aylarına görsel şölen sunan bir atmosferle hazırlanıyor.

Parklar ve sokaklar çiçeklerle güzelleşiyor

Keçiören Belediyesi yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin farklı noktalarına mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştiriyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklar, yürüyüş yolları ve yeşil alanlarda yapılan çalışmalarla kent estetiği güçlendirilirken, çevreye daha ferah ve renkli bir görünüm kazandırılıyor.