Bulgaristan’ın Svilengrad Belediyesi öncülüğünde; Edirne Belediyesi, Yunanistan’ın Orestiada Belediyesi ve Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) iş birliğiyle organize edilen festival yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde Svilengrad Belediyesi önünde buluşan bisikletseverler, Yunanistan’ın Ormenio Sınır Kapısı üzerinden ilerleyerek Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Edirne kent merkezine ulaşan kortej, Saraçlar Caddesi’nde kurulan kutlama alanında Edirne Belediyesi Bandosu tarafından karşılandı.

Festival kapsamında bisikletliler müzik eşliğinde dans ederken, Bulgaristan Dans Spor Kulübü Zlatnite Momiçeta ekibi ile Edirne Belediyesi Modern Dans Topluluğu’nun gösterileri büyük ilgi gördü.

EDOSK Başkanı Sezgin Kondal yaptığı konuşmada, bisiklet tutkunlarını Edirne’de buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bisiklet sevdalılarının burada buluşması çok değerli. Bu birliktelik dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor” dedi.

Etkinlik sonunda Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem tarafından, Svilengrad Belediye Başkan Yardımcısı Aleniya Giorgieva’ya çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Festival, bisikletlilerin şehir turuyla devam etti.