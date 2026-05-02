Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde, 17 Nisan gecesi saat 23.00 sıralarında Ay Sokak’ta iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre taraflar arasındaki anlaşmazlık, silahların da kullanıldığı bir çatışmaya evrildi.

6 kişi yaralandı, çevrede hasar oluştu

Çıkan olayda 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevrede bulunan bazı iş yerleri ile park halindeki araçlarda da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

O anlar kamerada

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kavgaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Kayıtlarda iki grubun bir iş yeri önünde birbirine saldırdığı, şüphelilerin silahla ateş açtığı ve çevrede bulunan vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar yer aldı.

Yetkililerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.