Yenimahalle Belediyesi bünyesinde hizmet veren İkinci Bahar Yaşlı Dayanışma Merkezleri, ileri yaştaki bireylerin sağlık bilincini artırmaya yönelik yeni bir eğitim programını hayata geçirdi. Lokman Hekim Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen program kapsamında, ağız ve diş sağlığına ilişkin kapsamlı bilgilendirme yapılacak.

Haziran Ayına Kadar Sürecek

Ocak ayında başlayan eğitimlerin, Haziran ayına kadar her ayın ikinci haftasında bir gün düzenli olarak devam edeceği bildirildi. Programda; yaşlanmaya bağlı ağız ve diş değişimleri, diş eti sağlığı, doğru ağız hijyeni, protez kullanımı ve bakımı, diş çürükleri ve korunma yöntemleri ile sistemik hastalıkların ağız sağlığı üzerindeki etkileri ele alınacak.

Uzman İsimden Detaylı Anlatım

Eğitimler kapsamında Doç. Dr. Yeşim Şeşen Uslu, katılımcılara kapsamlı bir sunum gerçekleştiriyor. Sunumda; diş ve diş eti hastalıklarının nedenleri, ağız sağlığının yaşam kalitesi ve genel sağlıkla ilişkisi, doğru diş fırçalama yöntemleri, diş fırçası ve ağız bakım ürünlerinin seçimi, dil temizliği, ağız kokusunun önlenmesi ve diş eti kanamalarının nedenleri detaylı şekilde anlatılıyor.

Protez Bakımı ve Çürükten Korunma Anlatılıyor

Programda ayrıca; hareketli ve sabit protezlerin günlük bakımı, protez temizliğinde yapılan hatalar, protez kaynaklı ağız yaralarının önlenmesi, diş çürüğünün oluşum süreci, beslenme alışkanlıklarının diş sağlığına etkisi ve doğru diş macunu kullanımı gibi konulara da yer veriliyor.

Sistemik Hastalıklar ve Ağız Sağlığı İlişkisi

Eğitimlerde diyabet, kalp hastalıkları ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıkların ağız sağlığına etkileri, ilaç kullanımına bağlı ağız kuruluğu, ağız içi sorunların yönetimi, diş hekimine başvurulması gereken durumlar ve diş tedavileri öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar da katılımcılarla paylaşılıyor.