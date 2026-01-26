İstanbul serbest piyasada haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarında yukarı yönlü hareket izlendi. Dolar 43,3730 liradan alınırken 43,3750 liradan satıldı. Euro ise 51,5040 liradan alınırken, satış fiyatı 51,5060 lira olarak kaydedildi.

Cuma günü doların satış fiyatı 43,3540 lira, euro’nun satış fiyatı ise 50,9070 lira seviyesindeydi. Buna göre her iki para biriminde de haftaya sınırlı yükselişle başlandığı görüldü.

Piyasalarda, küresel ekonomik gelişmeler ile merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler döviz kurlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor.