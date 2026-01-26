Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Migros’un Kocaeli’nin Çayırova ve Şekerpınar ilçelerinde bulunan depolarında insanca yaşamaya yetecek bir ücret talebiyle gece gündüz direnişini sürdüren işçileri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında işçilerle bir araya gelen Erkan Baş, Migros depo işçilerinin düşük ücretler ve ağır çalışma koşullarına karşı verdiği mücadelenin haklı olduğunu vurguladı. Baş, TİP olarak bu direnişi tüm imkânlarıyla destekleyeceklerini ifade etti.

Erkan Baş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Migros’un Çayırova ve Şekerpınar’daki depolarında insanca yaşamaya yetecek bir ücret mücadelesiyle gece-gündüz direnen işçi kardeşlerimizi ziyaret ettik. Partimiz tüm imkanlarıyla bu haklı direnişi destekleyecektir” dedi

Migros yönetimine de seslenen Baş, “Bir kez daha söylüyorum; Migros patronunun işçiye hakkını vermekten başka bir seçeneği yoktur” ifadelerini kullandı.