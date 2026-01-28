Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti.

FETÖ Operasyonlarında 54 Kişiye Adli Kontrol

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, yakalanan şüphelilerden 54’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor. Operasyonlarda yakalanan kişilerin bir kısmının kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, bir kısmının ise aranma kaydı olduğu ifade edildi.

46 İl Merkezli Eş Zamanlı Operasyon

FETÖ’ye yönelik operasyonlar; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Samsun, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Mersin, Kocaeli, Antalya başta olmak üzere toplam 46 ilde gerçekleştirildi.

Mahrem Yapılanmalar ve ByLock Detayı

Şüphelilerin;

Adliye, askeri, eğitim ve öğrenci mahrem yapılanmaları içinde faaliyet yürüttükleri,

ByLock adlı kriptolu haberleşme programını kullandıkları,

Ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütsel iletişim sağladıkları,

Örgüt sorumluları ile bağlantılı oldukları,

Mülakat ve sınavlarda avantajlı kodlandıkları ,

FETÖ tarafından “Gaybubet Evi” olarak adlandırılan hücre evlerinde kaldıkları

tespit edildi.

“Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.”

Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm güvenlik güçlerini de tebrik etti.