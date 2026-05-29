Köyde Kayıp İhbarı Üzerine Harekete Geçildi

Olay, Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyünde meydana geldi. Ailesi tarafından uzun süre haber alınamayan 3 yaşındaki Aybüke İnce için kayıp ihbarı yapıldı.

İhbarın ardından ekipler, çocuğun son görüldüğü değerlendirilen Alamettin Yaylası çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bölgede Çok Sayıda Ekip Görev Yapıyor

Arama çalışmalarına Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando, JASAT ve asayiş timleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve AFAD personeli katılıyor.

Çalışmalara ayrıca çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri ile gönüllü vatandaşlar da destek veriyor. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de bölgede görev aldığı bildirildi.

Valilikten Açıklama: Çalışmalar Aralıksız Sürüyor

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, arama faaliyetlerinin koordinasyon içerisinde sürdürüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Ekiplerin tüm imkanlarla sahada olduğu, çocuğun bulunması için çalışmaların kesintisiz şekilde devam ettiği aktarıldı.

Vali Özkan Sahada İncelemelerde Bulundu

Bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip eden Mehmet Ali Özkan, arama faaliyetlerinin saat 20.15 sıralarında gelen ihbarla başladığını söyledi.

Vali Özkan, Kayseri ve Sivas’tan gelen destek ekipleriyle birlikte çalışmaların sürdüğünü belirterek, vatandaşların da yoğun destek verdiğini ifade etti.

Arama Çalışmaları Sürüyor

Ekipler, özellikle yayla ve ormanlık alanlarda aramalarını yoğunlaştırırken, küçük çocuğun bulunması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.