Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bayram sebebiyle ilçe güvenliğini sağlayan emniyet ve jandarma personeline moral ziyaretinde bulundu. Başkan Odabaşı, Kaymakam Erol Rüstemoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Soner Ergün ve İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Ağır ile birlikte sahadaki personelle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında görev başındaki jandarma ve polis ekipleriyle bayramlaşan Yakup Odabaşı, vatandaşların huzur ve güvenliği için bayramda da fedakârca çalışan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada personelin bayramı tek tek kutlandı.

Başkan Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Huzur ve güvenliğimiz için bayramda da görevi başında olan tüm kahramanlarımızın bayramı kutlu olsun” dedi.