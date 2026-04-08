Gölbaşı Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarını baharın gelmesiyle birlikte daha da yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Taşpınar Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, cadde ve sokakları baştan sona temizleyerek daha sağlıklı bir çevre oluşturdu.

Belediye ekipleri, mahalle yollarını tazyikli suyla yıkayarak hijyen sağlarken, süpürme araçlarıyla biriken toz ve kirleri ortadan kaldırdı. Üfleme makineleri ve çalı süpürgeleriyle yapılan detaylı temizlikte çevredeki atıklar özenle toplanarak araçlarla bölgeden uzaklaştırıldı. Yol kenarlarında biriken çeşitli atıklar da ekipler tarafından kaldırılarak mahalle daha düzenli bir görünüme kavuşturuldu.

“Temizlik ortak sorumluluğumuz”

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yürütülen çalışmaların yıl boyunca devam ettiğini belirterek, ilçenin doğal güzelliklerini korumak adına yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti. Taşpınar Mahallesi’nde yapılan temizlik çalışmalarının bu anlayışın bir parçası olduğunu vurgulayan Odabaşı, amaçlarının sadece bugünü değil geleceği de daha yaşanabilir kılmak olduğunu dile getirdi.

Temizlik hizmetlerinin belirli aralıklarla tüm mahallelerde sürdürüldüğünü aktaran Odabaşı, çevre temizliğinin yalnızca belediyenin değil tüm vatandaşların ortak görevi olduğuna dikkat çekti. İlçe sakinlerinin de bu konuda duyarlı davranmasının önemine değinen Odabaşı, Gölbaşı’nı daha temiz ve düzenli bir hale getirmek için birlikte hareket edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.