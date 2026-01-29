NOW TV’nin Medyapım imzalı yeni dizisi Yeraltı, ilk bölümüyle reyting listelerinde iddialı bir başlangıca imza attı.

Dün akşam ilk kez izleyiciyle buluşan Yeraltı, yayınlanan ilk bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde 5.69 reyting alarak 3. sırada, AB grubunda 3.87 reytingle 4. sırada ve ABC1’de 5.59 reytingle 3. sırada yer aldı.

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan’ın paylaştığı dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle ilk bölümden dikkat çekti. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran Yeraltı, kısa sürede günün en çok konuşulan yapımları arasına girdi.

Başarılı reyting performansıyla yoluna güçlü bir giriş yapan Yeraltı dizisinin önümüzdeki bölümlerdeki performansı şimdiden merak konusu oldu.