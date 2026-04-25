Ankara’da Kurtuluş Parkı’nda bir araya gelen Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen maaşları için başlattıkları açlık grevinin 6’ncı gününde eylemlerini sürdürme kararlılığında. Eskişehir’den Ankara’ya yürüyüş başlatan ve başkente ulaştıklarında polis engeliyle karşılaşan işçiler, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguluyor.

Kurtuluş Parkı’nda nöbet tutarak açlık grevini sürdüren madencilere destek ziyaretleri devam ederken, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da eyleme katılan isimler arasında yer alıyor. Genel Başkan Baş’ın dün işçilerle birlikte başladığı açlık grevine bugün de devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, grevde bulunan bazı işçilerin maaşlarının hesaplarına yatırıldığı ifade edildi. Ancak tüm işçilerin ödemelerini alamadığına dikkat çeken madenciler, arkadaşlarının hakları ödenene kadar direnişi sürdüreceklerini belirtiyor.

DORUK MADENCİLİĞE CEZA!

TC. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Doruk Madencilik'e, işçilerin maaşlarını ödemediği gerekçesiyle idari para cezası kesildiği duyuruldu. Buna rağmen madenciler, verilen cezanın sorunun çözümü için yeterli olmadığını ve talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade ediyor. Kurtuluş Parkı'ndaki direniş sürerken, işçilerin mücadelesi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.