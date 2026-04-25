Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. İlçe teşkilatının katılımıyla düzenlenen toplantıda hem yerel gündem hem de parti çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Selim Akceylan, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Akceylan, teşkilat olarak sahada aktif olduklarını ve vatandaşlarla temas halinde olmaya devam ettiklerini belirtti.

Yerel Hizmetlere Eleştiri

Gölbaşı’ndaki altyapı ve çevre düzenlemelerine de değinen Akceylan, ilçe genelinde yolların kötü durumda olduğunu ve parkların yeterince bakım görmediğini dile getirerek belediye yönetimini eleştirdi.

Toplantı, teşkilat faaliyetlerini içeren sinevizyon gösterimiyle sona erdi.