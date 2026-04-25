Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı aracılığıyla Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir inceleme sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek, özellikle kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan faili meçhul olayların yeniden mercek altına alındığını belirtti. Yapılan taramalar sonucunda 75 ilde bulunan 638 dosya ve 693 maktule ilişkin detaylı inceleme sürecinin başladığını açıkladı.

Yeni kurulan birimle birlikte delile dayalı, titiz analiz ve kurumlar arası güçlü koordinasyonun esas alınacağını vurgulayan Gürlek, cezasızlık algısına karşı kararlı bir mücadele yürütüleceğini ifade etti.

Açıklamasında Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine de vurgu yapan Gürlek, “Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı yapmak, her dosyada gerçeği ortaya çıkarmak ve milletin vicdanını rahatlatmak için çalışmalarımız sürecek” dedi.

Adalet Bakanlığı’nın yeni adımıyla birlikte yıllardır çözülemeyen dosyaların yeniden gündeme taşınması ve faillerin ortaya çıkarılması hedefleniyor.