Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, Tunceli Devlet Hastanesi’nde görevli iki bilgi işlem çalışanı gözaltına alındı.

Hastane Kayıtlarıyla İlgili Gözaltı

Soruşturma kapsamında bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E’nin gözaltına alındığı, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltıların, dosyada yer alan dijital veriler ve hastane kayıtlarıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

12 Şüpheli Tutuklanmıştı

Dosya kapsamında daha önce 15 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 12’si tutuklanmıştı. Tutuklanan isimler arasında dönemin Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve çeşitli kamu görevlileri de yer alıyor.

Ayrıca, üç şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, firari durumda olan Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Çok Sayıda Suçtan Soruşturma Yürütülüyor

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma;

kasten öldürme

cinsel saldırı

suç delillerinin gizlenmesi veya yok edilmesi

bilişim sistemlerine hukuka aykırı müdahale

kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

suçu bildirmeme ve suçluyu kayırma

gibi ağır suçlamaları kapsıyor.

2020’den Bu Yana Kayıp

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Ailesinin 6 Ocak’ta yaptığı kayıp başvurusunun ardından başlatılan arama çalışmaları ise sonuçsuz kalmıştı.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, son gözaltıların dosyadaki dijital delillerin aydınlatılması açısından kritik önemde olduğu değerlendiriliyor.