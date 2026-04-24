ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı/Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP 2026/2 İngilizce) 25 Nisan Cumartesi, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 1'inci Dönem) ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Diş Hekimliği 1'nci Dönem) 26 Nisan Pazar günü yapılacak.

ELEKTRONİK İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI

e-TEP/2; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. 16 salonda uygulanacak sınava 621 aday başvurdu. İki oturum ile dört bölümden (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) oluşan e-TEP, saat 13.45'te başlayacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayların İngilizce yeterlikleri, güvenilir, geçerli ve günümüz koşullarına uygun ölçme teknikleriyle değerlendirilecek. Kurum ve kuruluşlar, gerekli görmeleri halinde, sınav sonuçlarını kendi mevzuatları doğrultusunda yabancı dil yeterliğinin belirlenmesinde kullanabilecek. 22 Mayıs'ta açıklanacak sonuçların, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli sayılması önerilirken, geçerlilik süresi ve kabul koşulları, başvurulacak kurumun belirlediği ölçütlere göre değişiklik gösterebilecek.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI

HMGS'ye hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunan adaylar katılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav test şeklinde olup 120 sorudan oluşacak. Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, 17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için 36 bina ve 462 salon kullanılacak. Sınava 12 bin 993 aday başvuruda bulundu. Sınav sonuçları 21 Mayıs'ta adaylara duyurulacak.

DUS ANKARA VE İSTANBUL'DA, STS DİŞ HEKİMLİĞİ ANKARA'DA YAPILACAK

DUS 1'inci Dönem, Ankara ve İstanbul'da yapılacak. STS Diş Hekimliği 1'inci Dönem ise yalnız Ankara'da düzenlenecek. DUS için 21 bina ve 464 salon, STS Diş Hekimliği için 3 bina ve 35 salon kullanılacak. Sınavlar 10.15'te başlayacak. Adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. STS Diş Hekimliği 1'inci Dönem'de 120 soru, DUS 1'inci Dönem'de ise Temel Bilimler Testi (TBT) ve Klinik Bilimler Testi (KBT) olmak üzere toplam 120 soru yer alacak. STS Diş Hekimliği 1'inci Dönem'e yurt dışında diş hekimliği alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran adaylar katılacak. Adayların sınavda başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 40 puan alması gerekecek. DUS 1'inci Dönem'e 9 bin 987, STS Diş Hekimliği 1'inci Dönem'e 521 aday katılacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günleri açık tutulacak. Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' adresinden erişebilecek.

'3 BİN 476 GÖREVLİ SAHADA OLACAK'

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, hafta sonu düzenlenecek sınavlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 'ÖSYM olarak hafta sonu birbirinden bağımsız dört ayrı sınav organizasyonu gerçekleştireceğiz. Sınav süreçlerinin güvenliğini ve şeffaflığını en üst düzeyde sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda hafta sonu yapılacak sınavlarda emniyet görevlisi dahil 3 bin 476 görevli sahada olacak. Sınavlara başvuran 65 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. 91 aday bu haktan yararlandı. Hükümlü veya tutuklu olarak bulunan adaylar da sınavlara katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 3 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim' dedi. (DHA)