Yangın, saat 23.00 sıralarında Ören Mahallesi Yaren Kaşı mevkisinde meydana geldi. İbrahim Bilgin’e ait iki katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevleri ve yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar vatandaşlar evde bulunan kişileri ve ahırdaki 10 küçükbaş hayvanı tahliye etti. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, mahalle sakinleri de traktör römorklarıyla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen evin kızı Fadime Nur Bilgin (18), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Demirci Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilgin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.