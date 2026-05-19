Kapadokya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balonu turları 3 gündür gerçekleştirilemiyor. Bölgede etkili olan yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle uçuşlar iptal edildi.
Turistlerin Kapadokya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sağlayan balon turları, 17 Mayıs’tan bu yana yapılamıyor.
19 Mayıs İçin Hazırlanan Balonlar Uçamadan Geri Döndü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sepetlerine Türk bayrakları asılarak uçuşa hazırlanılan balonlar, sabah saatlerinde Göreme’deki kalkış alanlarına getirildi.
Ancak uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü’nün yaptığı değerlendirme sonrası olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Kararın ardından bölgede bekleyen ekipler araçlarla alandan ayrıldı.
Balon Turlarının Yeniden Başlaması Bekleniyor
Kapadokya’da uygun hava şartlarında yılda ortalama 220 gün düzenlenen sıcak hava balonu turları, hava koşullarının normale dönmesinin ardından yeniden başlayacak.
Uçuş izinleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı SHGM Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından hava şartlarının uygun bulunması halinde veriliyor.