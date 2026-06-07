Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, ülkesinde yaptığı değerlendirmelerde geride kalan sezonu yorumladı ve gelecek hedeflerine dair önemli mesajlar verdi. Deneyimli teknik adam, sezonu “kusursuz değil ama iyi” olarak nitelendirdi.

“Avrupa hedefi için son ana kadar mücadele ettik”

Geçen sezonu değerlendiren Stoilov, takımın ortak hedefinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sezona baktığımda takımıma iyi bir not veriyorum. Hepimizin taraftarlarımızın, yönetimimizin, oyuncularımızın ve teknik heyetimizin Avrupa’ya gitmek gibi ortak bir hayali vardı. Son haftaya kadar bu mücadelenin içindeydik ve yıl boyunca gösterdiğimiz performansla Avrupa’yı hak ettiğimizi düşünüyorum.”

Tecrübeli teknik adam, son dakikalarda kaybedilen puanlara da dikkat çekerek bazı hataların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Göztepe bir aile gibi”

Yeni sezon hedeflerine de değinen Stoilov, kulüp içindeki uyumun önemine dikkat çekti. Göztepe’nin bir aile ortamı içinde geliştiğini ifade eden teknik direktör, şunları söyledi:

“Bir aile gibiyiz. Kulüp, takım, oyuncular ve taraftarlar olarak bu yapıyı geliştirmeye devam ediyoruz. Oyuncularımızı sürekli daha iyi olmaları için zorluyoruz.”

“Avrupa hedefinden vazgeçmeyeceğiz”

Göztepe’nin uzun vadeli hedefinin Avrupa kupaları olduğunu vurgulayan Stoilov, kulüpte güçlü bir organizasyon yapısı bulunduğunu belirtti.

Sportif direktör, yönetim ve taraftarların ortak bir vizyon etrafında birleştiğini ifade eden Stoilov, “Göztepe bu şekilde çalışmaya devam ederse er ya da geç Avrupa kupalarının kalıcı bir parçası olacaktır” dedi.