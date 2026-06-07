Karşıyaka’da 3. Lig’de mücadele eden futbol takımında sözleşmesi sona eren teknik direktör Burhanettin Basatemür, kulübün 11 Haziran’da yapılacak kongresine odaklandı. Tecrübeli teknik adamın, geleceğiyle ilgili kararı yeni yönetimin belirlenmesinin ardından vermesi bekleniyor.

Tekliflere rağmen kongreyi bekliyor

Daha önce 2. Lig ve 3. Lig’den birçok teklif aldığı belirtilen Burhanettin Basatemür’ün, taraftarların sosyal medyada “kal” çağrılarına kayıtsız kalmayarak ayrılık kararını ertelediği öğrenildi. Deneyimli teknik direktörün, bu hafta yapılacak kongreyi bekleme kararı aldığı ifade edildi.

Futbolculara “bekleyin” mesajı

Basatemür’ün kendisini arayan futbolcularına da Karşıyaka’daki yönetim sürecinin tamamlanmasını beklemeleri yönünde telkinde bulunduğu bildirildi. Teknik direktörün, tüm planlamayı kongre sonrası oluşacak yeni yönetime göre şekillendireceği kaydedildi.

Futbolcularda da belirsizlik sürüyor

Yeşil-kırmızılı ekipte sözleşmeleri devam eden Erhan, Ensar, Harun ve Hıdır gibi futbolcuların da gelecek planlaması konusunda kongreden çıkacak sonucu beklediği belirtildi. Karşıyaka’da yeni yönetimin, takımın kadro ve teknik yapılanmasında belirleyici olması bekleniyor.