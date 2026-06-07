Mamak Belediyesi, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Çevre Haftası kapsamında düzenlenen Kıbrıs Kanyonu Çevre Temizliği Etkinliği’nde belediye ekipleri, gönüllüler ve çevreye duyarlı vatandaşlar bir araya gelerek doğaya bırakılan atıkları topladı.

Kıbrıs Kanyonu’nda çevre temizliği yapıldı

Mamak’ın önemli doğal alanları arasında yer alan Kıbrıs Kanyonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, çevre kirliliğine neden olan plastik atıklar, gıda ambalajları ve çeşitli çöpler temizlendi. Çalışmalarla kanyonun doğal yapısının korunması ve ekosistemin zarar görmesinin önüne geçilmesi hedeflendi.

Doğal güzelliği, bitki örtüsü ve barındırdığı canlı çeşitliliği ile dikkat çeken Kıbrıs Kanyonu’nun özellikle hafta sonları doğa yürüyüşü ve piknik yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun olarak tercih edildiği belirtildi.

Çevre bilinci vurgusu

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmasının, hem bölgenin doğal görünümünü korumak hem de çevre bilincini artırmak amacı taşıdığı ifade edildi. Mamak Belediyesi’nin ilçe genelinde çevre düzeni ve doğa koruma çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.