Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

Duran, Özel’in açıklamalarını “siyasi sorumlulukla bağdaşmayan ağır bir iftira” olarak değerlendirerek, “Gerçekler ortadayken iftira üzerinden algı üretmeye çalışan bu yaklaşımı reddediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkın oylarıyla seçildiğini vurgulayan Duran, “Milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, hakkında tutuklama talebi bulunan bir soykırımcıyla ‘dost’ olarak nitelendirmek, CHP’nin kendi seçmenini dahi sukutuhayale uğratacak bir utanç vesikasıdır” dedi.

Açıklamasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’na da değinen Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze ve Filistin konusunda net bir tutum sergilediğini belirtti. Duran, Türkiye’nin “mazlumların yanında, zalimlerin karşısında durmaya devam edeceğini” ifade etti.