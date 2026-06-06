İş insanı Rahmi M. Koç, kamuoyunda tepki çeken “Kürt kadını” fıkrasına ilişkin açıklama yaptı. Koç, yayımladığı mesajda herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığını belirterek özür diledi.

Yazılı açıklamasında, “Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim” ifadelerine yer veren Koç, kamuoyundan özür dilediğini duyurdu.

Tepki çeken ifadelerin ardından gelen açıklama, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Rahmi Koç'un Kürt Kadını fıkrası anlattı o video;