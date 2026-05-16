Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu maddeye ulaşıldı.

4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ekiplerin yürüttüğü operasyon kapsamında toplam 27 kilogram esrar ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.