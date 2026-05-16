Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu maddeye ulaşıldı.

Çankaya Evleri Yıl Sonu Sergisi Çayyolu'nda Sanatseverlerle Buluştu
4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ekiplerin yürüttüğü operasyon kapsamında toplam 27 kilogram esrar ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA