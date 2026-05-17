Fener Rum Patriği Bartholomeos, programı kapsamında ilk olarak Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Kentteki temaslarının ikinci gününde ise sabah saatlerinde İstanbul ve Yunanistan’dan gelen grupla birlikte Derinkuyu ilçesine geçti.

Tarihi Aios Theodoros Trion Kilisesi’nde gerçekleştirilen ayinde İncil’den ayetler okunurken ilahiler seslendirildi. Ayine Türkiye ve Yunanistan’dan gelen çok sayıda kişi katıldı.

Bartholomeos’tan Kurban Bayramı Mesajı

Ayinin ardından konuşan Bartholomeos, organizasyon için izin veren İçişleri Bakanlığı ile yerel yöneticilere teşekkür etti. Bartholomeos ayrıca Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Pazar ayini, şaraba batırılmış ekmeğin katılımcılara ikram edilmesiyle sona erdi.