CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye’de son dönemde “yolsuzlukla mücadele” başlığı altında yürütülen operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karabat, özellikle CHP’li belediyelere yönelik adımların uluslararası ölçekte bir karşılık bulmadığını savundu.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Karabat, Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından yayımlanan Yolsuzluk Algı Endeksi verilerine işaret etti. Türkiye’nin son yıllarda endekste gerilediğini belirten Karabat, puanın 2020’de 40’tan 2025’te 31’e düştüğünü ifade etti.

Karabat, bu düşüşün Türkiye’yi 182 ülke arasında 124’üncü sıraya gerilettiğini ve ülkenin dünya ortalamasının altında kaldığını söyledi. “Eğer etkili bir yolsuzlukla mücadele yürütülseydi, bunun uluslararası güven endekslerine yansıması beklenirdi” diyen Karabat, mevcut tablonun bunun tersini gösterdiğini öne sürdü.

Açıklamasında, son dönemde muhalefet belediyelerine yönelik operasyonların arttığını vurgulayan Karabat, bu sürecin uluslararası göstergelerde bir iyileşme yaratmadığını savundu. Karabat, “Bu tablo, yürütülen sürecin yolsuzlukla mücadele değil, siyasi bir yön taşıdığına dair eleştirileri güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Karabat ayrıca Türkiye’nin farklı uluslararası endekslerdeki sıralamasına da dikkat çekti. Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 143 ülke arasında 118’inci, Basın Özgürlüğü Endeksi’nde ise 180 ülke arasında 159’uncu sırada yer alındığını belirten Karabat, bu verilerin genel tabloyu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Açıklamasının sonunda iktidarı eleştiren Karabat, yaşanan sürecin demokratik standartlar açısından tartışma yarattığını ifade ederek, “Toplumun bu gelişmeleri yakından takip ettiğini ve değerlendirmesini yapacağını” söyledi.