Kulüp, Levent Şahin ile yolların ayrılmasının ardından, takımın yapısını ve mevcut oyuncu grubunu yakından tanıyan Demirel ile yeniden anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamada, Demirel’in camia ile güçlü bağlarına dikkat çekildi:

“Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için camiamızın değerlerini özümsemiş, oyuncularımızı yakından tanıyan ve kulüp yapımızı iyi bilen Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Volkan Demirel ve ekibine yeniden hoş geldin diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.”

Bu sezon Başkent ekibinin başında 5 lig ve 1 kupa maçına çıkan genç teknik adam, dengeli bir performans sergiledi. Natura Dünyası Gençlerbirliği, ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 6 puan topladı; kupada ise aldığı galibiyetle gruplara kalmayı başardı.