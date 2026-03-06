Emre, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına ilişkin şu bilgileri verdi: “4 bin sayfa iddianame, çok sayıda sanık, 100’ü tutuklu. Her sanığın üç avukatı, basın ve aileler katılacak. Türkiye’de bu kadar kişi için uygun bir salon yok. Bize özgü olarak, Cumhuriyet Halk Partisi’ni yargılamak üzere Yassıada Mahkemesi’ne benzer bir sistem uygulanıyor ve TOKİ ihaleleriyle yapılan bir firma bu salonu inşa ediyor. Ancak salon henüz tamamlanmadı ve en az 3 ay sürecek inşaat nedeniyle biz başka bir çözüm oluşturduk.”

“Dayanışma Merkezi Kurulacak”

Emre, duruşmanın uzun süreceğini belirterek, salon yakınında bir dayanışma merkezi kuracaklarını söyledi: “Oraya hem aileler hem milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve basın mensupları gelecek. Sadece ilk duruşma aylarca sürecek. İlave bir nöbet sistemi oluşturduk ve Türkiye’nin farklı illerinden il başkanları, belediye başkanları ve ilçe başkanlarımız görev alacak. Arkadaşlarımıza destek ve dayanışmayı göstereceğiz.”

Emre, duruşmaya kitlesel katılım çağrısı yapmadıklarını ancak gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade etti.