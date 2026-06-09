Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) içinde bulunduğu mevcut durumu ve Türkiye siyasetini değerlendiren sert ama bütünleştirici bir manifesto yayımladı. İnce, "Nerede durduğumu soranlara cevabımdır: CHP’nin yanındayım" diyerek kurultay ve köklü tüzük değişikliği çağrısında bulundu.

"CHP Benim 40 Yıllık Emeğimdir"

Açıklamasına CHP’nin kendisi için taşıdığı değeri vurgulayarak başlayan İnce, partiyi "Türkiye’nin sigortası ve yıkılmaması gereken kalesi" olarak nitelendirdi. Siyasette küskünlük olmayacağını belirten tecrübeli siyasetçi, geçmişte kendisinin de partiden ayrılma deneyimi yaşadığını hatırlatarak şu kritik uyarıda bulundu:

"Bir dönem CHP’den ayrılma deneyimini yaşamış ve geri dönmüş biri olarak, CHP’den ayrılmanın ve yeni bir parti kurmanın doğru bir yol ve siyasi karar olmadığını bütün samimiyetimle yol arkadaşlarıma söylemeliyim."

"Saray Rejiminin Tuzağına Düşüldü"

Metinde, iktidarın ve medyanın CHP’yi parçalamak için çaba sarf ettiğini öne süren İnce, parti içi muhalefet ve yönetim hatlarına da eleştiriler yöneltti. "ARINMA" ve "DİRENME" kavramları etrafında yürütülen sert kavgaların partiyi parçalanmaya götürdüğünü ve bu durumun ancak "siyaseten kör olmakla" açıklanabileceğini ifade etti.

İnce, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz, işsizlik, eğitim ve sağlık sistemindeki derin sorunların örtbas edilmesi için CHP üzerinden suni gündemler yaratıldığını ve ana muhalefet partisinin genel merkezine polis girmesi gibi görüntülerin dünyaya izletilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

"AKP Tüzüğünden Aşırılan Maddeler Temizlenmeli"

Muharrem İnce, "O halde ne yapmalı?" başlığı altında CHP’nin kurtuluşu ve yeniden ayağa kalkması için somut bir yol haritası sundu. Partinin gerçek sahibinin üyeler olduğunu hatırlatan İnce, acil bir Tüzük Kurultayı toplanması gerektiğini savunarak şu maddeleri sıraladı:

Demokratik Yapı: Genel başkan, parti meclisi, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyelerinin doğrudan parti üyeleri tarafından seçilmesi.

Tüzük Temizliği: Mevcut tüzükte yer alan ve "AKP tüzüğünden aşırılan" olarak nitelendirdiği antidemokratik maddelerin temizlenmesi. CHP Liderinden Sert Çıkış: “Meclis Kapısındaki Girişimi Geri Püskürttünüz” İçeriği Görüntüle

Sermaye Siyasetine Son: Kamu kaynakları ve siyaset üzerinden zenginleşme anlayışına bağlı bir sermaye sınıfı yaratma modelinin CHP içinde hayat bulamaması.

"Altı Oka Sahip Çıkmaya Davet Ediyorum"

Açıklamasının sonuç bölümünde CHP’nin sadece bir seçim partisi değil, Cumhuriyet’in kurucu partisi olduğunu vurgulayan İnce; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine gönül vermiş tüm yurttaşları CHP’ye üye olmaya çağırdı.

İnce, mesajını şu sözlerle noktaladı:

"Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve Devrimcilik ilkelerine dayalı ideolojisini benimsemiş üyelerimizi CHP’ye sahip çıkmaya davet ediyorum. CHP’nin gerçek sahibi halkın gönlü ve üyelerinin iradeleridir."