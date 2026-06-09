Turnuvanın açılış karşılaşmasında, ev sahiplerinden Meksika ile Afrika kıtasının güçlü temsilcisi Güney Afrika karşı karşıya gelecek.

Yavaş ve Özel Manisa'ya gidiyor
Yavaş ve Özel Manisa'ya gidiyor
İçeriği Görüntüle

Ekran Başına! İlk Düdük Perşembe Günü

A Grubu’nun bu dev kapışması, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Turnuvanın tüm coşkusunu ve ilk heyecanını yansıtacak mücadelenin yayın bilgileri ise şu şekilde:

  • Maç: Meksika - Güney Afrika

  • Tarih: 11 Haziran Perşembe

  • Saat: 22.00 (TSİ)

  • Kanal: TRT 1

Şifresiz ve Canlı Yayın

Dünya Kupası'nın açılış seremonisi ve hemen ardından başlayacak olan Meksika - Güney Afrika karşılaşması, TRT 1ekranlarından naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Yeşil sahadaki bu büyük randevuyu kaçırmamak için perşembe günü saat 22.00'de gözler TRT 1'de olacak!

Muhabir: Haber Merkezi