Turnuvanın açılış karşılaşmasında, ev sahiplerinden Meksika ile Afrika kıtasının güçlü temsilcisi Güney Afrika karşı karşıya gelecek.

Ekran Başına! İlk Düdük Perşembe Günü

A Grubu’nun bu dev kapışması, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Turnuvanın tüm coşkusunu ve ilk heyecanını yansıtacak mücadelenin yayın bilgileri ise şu şekilde:

Maç: Meksika - Güney Afrika

Tarih: 11 Haziran Perşembe

Saat: 22.00 (TSİ)

Kanal: TRT 1

Şifresiz ve Canlı Yayın

Dünya Kupası'nın açılış seremonisi ve hemen ardından başlayacak olan Meksika - Güney Afrika karşılaşması, TRT 1ekranlarından naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Yeşil sahadaki bu büyük randevuyu kaçırmamak için perşembe günü saat 22.00'de gözler TRT 1'de olacak!