Avrupa'da turizm trendleri hızla değişirken, seyahatseverlerin rotasını artık tarihi mekanlar kadar yerel ve otantik mutfaklar da belirliyor. Konaklama platformu Holidu, gastronomi turizmine yön verecek yeni bir araştırmaya imza attı.

Michelin Rehberi’nin “Eat Like a Local” (Yerel Halk Gibi Ye) kategorisindeki restoran verilerini baz alarak yapılan analizle, Avrupa'nın en iyi 10 otantik gastronomi şehri listelendi.

İstanbul Zirveye Ortak Oldu!

Açıklanan raporda, İtalya ve Fransa şehirlerinin listedeki ağırlığı dikkat çekerken, Türkiye'den İstanbul muazzam bir başarıya imza attı. İki kıtayı birleştiren zengin mutfak kültürü, sokak lezzetleri ve geleneksel esnaf lokantalarıyla öne çıkan mega kent, listenin 2. sırasına yerleşerek Avrupa'nın devlerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasında ise İtalya'nın kanallarıyla ve deniz mahsullü mutfağıyla ünlü şehri Venedik yer aldı.

Avrupa’nın En İyi 10 Gastronomi Şehri (2026)

İşte gastronomi tutkunlarının radarına giren, yerel lezzetleriyle dünyayı kendine hayran bırakan o 10 şehir:

Sıra Şehir ve Ülke Öne Çıkan Özelliği 1 Venedik (İtalya) Deniz ürünleri bazlı otantik İtalyan mutfağı ile listenin zirvesinde. 2 İstanbul (Türkiye) Doğu ve Batı sentezi, zengin sokak lezzetleri ve Michelin onaylı yerel durakları. 3 Nice (Fransa) Akdeniz ve Fransız mutfağının en özgün, taze birleşimi. 4 Marsilya (Fransa) Meşhur deniz çorbaları ve liman kültürüyle harmanlanmış lezzetler. 5 Roma (İtalya) Klasikleşmiş makarna kültürünü sokak aralarındaki yerel lokantalarda yaşatması. 6 Genoa (İtalya) Pestosun asıl vatanı, otantik ligurya mutfağının adresi. 7 Strasbourg (Fransa) Fransız ve Alman mutfağının kesişim noktasındaki benzersiz tatlar. 8 Napoli (İtalya) Dünyaca ünlü geleneksel pizzanın ve sokak kızartmalarının merkezi. 9 Bologna (İtalya) İtalya'nın "gurme başkenti" olarak bilinen, taze makarna ve ragu cenneti. 10 Barselona (İspanya) Tapas kültürü ve taze Akdeniz malzemelerinin yaratıcı sunumu.

Michelin Verileriyle "Yerel Halk Gibi Beslenmek"

Holidu tarafından yapılan araştırmanın metodolojisinde, lüks fine-dining restoranlar yerine daha çok şehrin ruhunu yansıtan ve yerel halkın sıklıkla tercih ettiği Michelin tavsiyeli otantik noktalar baz alındı. Uzmanlar, İstanbul'un sadece saray mutfağı mirasıyla değil, aynı zamanda yaşayan ve her köşe başında farklı bir lezzet sunan dinamik yapısıyla bu başarıyı sonuna kadar hak ettiğini belirtiyor.