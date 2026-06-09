Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti olarak değerli Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerek iç savaş öncesinde gerekse iç savaş sırasında bizim önceliğimiz her zaman Suriye halkının selameti olmuştur. Devrimden sonraki ilk dakikadan itibaren de ekonomik alanda da büyük bir yatırım, kalkınma ve gelişme atağını başlattık. Suriyeli kardeşlerimizin bu ekonomik mücadelesinde onların yanında olmamız ve verebileceğimiz bütün katkılarla birlikte Türkiye Suriye ekonomik entegrasyonunu ilerletmemiz olmuştur' dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansı öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenen Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep'in 'Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar' başlıklı oturuma katıldı. Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlenen programda Bakan Bolat'ın yanı sıra Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve çok sayıda iş insanı yer aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti olarak değerli Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerek iç savaş öncesinde gerekse iç savaş sırasında bizim önceliğimiz her zaman Suriye halkının selameti olmuştur. Devrimden sonraki ilk dakikadan itibaren de ekonomik alanda da büyük bir yatırım, kalkınma ve gelişme atağını başlattık. 8 Aralık'ın ertesi gününden itibaren bizim önemli görevlerimizin başında Suriye'yle ekonomik, ticaret, yatırım, ulaştırma, enerji her alandaki ilişkilerimizin en yüksek noktaya çıkarılması ve Suriyeli kardeşlerimizin bu ekonomik mücadelesinde onların yanında olmamız ve verebileceğimiz bütün katkılarla birlikte Türkiye Suriye ekonomik entegrasyonunu ilerletmemiz olmuştur. Aynı şekilde başta Hatay, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa gibi sınır illerimiz ve onların hemen yanı başında Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman gibi yakın coğrafyadaki illerimizin ticaret ve sanayi odaları ve ilgili iş STK'larıyla birlikte Suriye'de ticaret yatırım işlerini arttırma konusunda koordinasyon toplantıları yaptık' dedi.

'SURİYE'YE YÖNELİK TİCARİ KISITLAMALARI KALDIRDIK'

Bakan Bolat, Suriye'ye yönelik ticari kısıtlamaları kaldırdıklarını belirterek, 'Suriye'ye yönelik ihracat, ithalat ve transit ticarette önemli kısıtlamalar vardı, bu kısıtlamaları derhal kaldırdık. Değerli Başkanımız Fatma Şahin'in ve Gaziantep Valimizin de ifade ettiği Meydanı Ekbez İslahiye Gümrük Sınırı'nın açılması konusunda da bizim hazırlıklarımız tam ve bu konuda Gaziantep Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ve organize sanayi bölgemiz Suriye'deki eksik kısa bir demir yolu hattı konusunda da her türlü desteğe vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu zirveden en kısa sürede gümrük kapısının açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz. Savaştan önce transit ticaretimiz çok yoğundu kara yoluyla ve en önemli başarılarımızdan biri de Suriye Transit Yolu açıldı. 15 Nisan'da Türkiye ile Suudi Arabistan arasında da Türk TIR şoförleri için vize anlaşması yürürlüğe girdi. Böylece Türkiye'den giren bir kara yolu taşımacılığı Suriye'yi geçip Ürdün, Suudi Arabistan ve bütün körfez ülkelerine artık engelsiz giriş ve çıkış yapabiliyorlar. Yine Suriye, Irak'a giden transit ticaret içinde önemli bir geçiş üssü konumunda bunlar artık pürüzsüz işlemeye başladı. Bundan sonraki süreçte Türkiye ve Suriye TIR taşımaları, TIR araçları karşılıklı olarak birbirlerine girip çıkarak malları adreslerine taşıyarak en kısa sürede taşımalarını bekliyoruz. Bu konuda ortak çalışmaya, koordinasyona da hazır olduğumuzu ifade ediyorum' diye konuştu.

'SINIR KAPILARININ AÇILMASI VE GEÇİŞLERİN HIZLANDIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ise sınır kapılarının açılmasının ve geçişlerin hızlandırılmasının önemli olduğunu belirterek, 'Türkiye ve Suriye üretimin ortak kaynağı olmalıdır. Suriye'de sürdürülebilir, uyumlu ve güçlü ekonomik ilişki kurulması için çaba gösteriyoruz. Özellikle bankacılık sektörünün modernize edilmesinin öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Türkiye ile kader birliğimiz söz konusu. Her zaman dost olmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Türkiye bizim doğal ortağımızdır. Buna o gözle bakmaktayız. Türkiye ile teknik işbirliği ve insan kaynağının geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda iki ülke arasında eğitim programlarını içeren bir mutabakat zaptının imzalandığını ve uygulamaya geçirildi. Ülkedeki sanayi sektöründe önemli bir canlanma yaşanıyor. Son aylarda 15 binden fazla fabrika yeniden faaliyete geçti. Yaklaşık 1200 yeni üretim hattı oluşturuldu. Yüzlerce fabrika inşa süreci devam ediyor. Bazıları yavaş ilerlediğimizi düşünebilir ancak biz kalıcı ve sağlıklı sonuçlar elde etmek için süreci dikkatli ve akılcı bir şekilde yürütüyoruz. Bölgedeki jeopolitik gelişmelerin Suriye açısından yeni bir durum değil. Türkiye ile sahip olduğumuz güçlü ilişkiler bölgesel istikrara katkı sağlayacak. Türkiye ile olan güçlü bağlarımız bölgesel dalgalanmalar karşısında güven kaynağıdır. Suriye artık her türlü yatırımı absorbe edebilecek bir pozisyona geldi. Sahada ufak tefek pürüzler ve engeller olabilir ancak kuracağımız güçlü ortaklıklarla bu sorunların hepsini aşabiliriz. Suriye hazır. Bizim ülkemiz, sizin de ülkenizdir; buyurun gelin. Sınır kapılarının açılması ve geçişlerin hızlandırılması çok önemli. Ticaret erbabı, sanayici ya da normal bir vatandaş fark etmeksizin, karşılıklı hareketliliğin kolaylaşması ticaretin gelişmesinin anahtarıdır' ifadelerini kullandı.