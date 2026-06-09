Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle 21 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. AFAD ekipleri, 18-29 Mayıs tarihleri arasında ilçede etkili olan yağışların ardından heyelan meydana gelen bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.

Hasar tespit çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Ardahan köyünde 11, Bayındır köyünde 5, Aydındere beldesinde 3 ve Tandır köyünde 2 olmak üzere 21 evin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.

Ekiplerce, heyelanlar nedeniyle 2 Haziran'da Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesinde de 17 evin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verilmişti.