Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, 'Hedefim şampiyon olarak bayrağımızı dalgalandırmaktı. Şampiyon olamadığım için gerçekten çok üzgünüm. Bunun için özür dilerim' dedi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki organizasyonun beşinci gününde milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, kadınlar 57 kilo finalinde Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska ile karşılaştı. Rakibi karşısında teknik yapmakta zorlanan Elmira maçı 5-1 kaybederek gümüş madalyada kaldı. Karşılaşmanın ardından milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Elvira, 'Öncelikle babam ve annem olmak üzere beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Hedefim şampiyon olarak bayrağımızı dalgalandırmaktı. Şampiyon olamadığım için gerçekten çok üzgünüm. Bunun için özür dilerim' ifadelerinde bulundu.

'BU ŞAMPİYONADA ALTIN OLMAMIŞ OLABİLİR AMA HEDEFİMDE DEĞİŞİKLİK YOK'

Katıldığı her organizasyonda şampiyonluk hedeflediğini söyleyen Elvira, sözlerini şöyle noktaladı:

'Ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim. Bu şampiyonada altın olmamış olabilir ama hedefimde değişiklik yok. Önümde dünya şampiyonası var orada bayrağımızı göndere çekmek istiyorum. Sonrasında da ülkemi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.'

Öte yandan düzenlenen madalya töreninde Elvira'ya gümüş madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül verdi.