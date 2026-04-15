Ankara’nın Kalecik ilçesinde çiftçilere yönelik önemli bir destek programı hayata geçirildi. Kalecik Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen sebze fidesi desteği için başvurular alınmaya başlandı.

Belediyeden yapılan duyuruya göre, destekten yararlanmak isteyen vatandaşların 2026 yılına ait ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgesine sahip olması gerekiyor. Başvurular, belirlenen tarihler arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular 10 gün sürecek

Sebze fidesi desteği için başvurular 15 Nisan’da başladı ve 25 Nisan’a kadar devam edecek. Başvurular, “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden yapılabilecek.

Yetkililer, destek programıyla birlikte hem üretimin artırılmasının hem de çiftçilerin maliyet yükünün azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.