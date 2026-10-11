Erzincan’da yaşayan İsmail ve Mihriban Keleş çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Hafsa Keleş, henüz 2 yaşındayken akut nekrotizan ensefalopati (ANE) hastalığının ilk atağını geçirdi. İki ay süren hastane tedavisinin ve yaklaşık iki yıllık takibin ardından sağlığına kavuşan Hafsa, 7 yaşında aynı hastalığın ikinci atağını geçirdi. Küçük kızın yaşamı yeniden değişirken ailesi de zorlu bir tedavi ve bakım sürecine girdi.

Yaklaşık 10 aydır evde bakım ve terapi gören Hafsa'nın tedavisi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nöroloji Bölümü tarafından takip ediliyor. Zaman zaman çevresine tepki vermeye başlayan Hafsa'nın bu gelişimi, ailesine umut veriyor.

Kızının tedavisi nedeniyle işsiz kaldı

Hafsa'nın ikinci atağının ardından yaşanan yoğun bakım ve tedavi süreci, aileyi maddi açıdan da zorladı. Kızının kontrolleri için sürekli Erzurum'a gidip gelmek zorunda kalan baba İsmail Keleş, bu nedenle çalıştığı işten çıkarıldığını ve başvurduğu kurumlarda yeni bir iş bulamadığını söyledi.

Tedavi, ilaç ve ulaşım giderlerinin her geçen gün yük oluşturduğunu belirten Keleş, yaşadıkları güçlüğü şu sözlerle anlattı:

“Hafsa'nın hastalığıyla beraber her şey alt üst oldu. Kızımın rahatsızlığı onun hayati fonksiyonlarını zorlaştırdı. Kızımla beraber büyük bir mücadele içindeyiz. Bu mücadeleyi maddi ve manevi olarak çok zor bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sürekli Erzurum'a hastaneye tedaviye gidip gelişim sebebiyle çalıştığım iş yerinden çıkarıldım. Başvurduğum kurumlarda da iş bulamadım.”

Hafsa'nın hastaneye ulaşımı, ilaçları ve diğer ihtiyaçları için aylık masrafların 100 bin lirayı bulduğunu dile getiren baba Keleş, bu giderleri karşılamakta zorlandığını belirterek vatandaşlardan destek istedi.

“Zor günler atlattık”

Anne Mihriban Keleş, kızlarının hastalığını ilk kez 2 yaşındayken öğrendiklerini söyledi. İlk atakta Erzincan'dan Kayseri'ye sevk edilen Hafsa'nın iki aylık tedavinin ardından toparlandığını ve yaklaşık iki yıl boyunca takip edildiğini anlatan anne Keleş, kızının daha sonra tamamen iyileşerek okula başladığını belirtti.

Hafsa'nın birinci sınıfa başladığını ve okuma yazma öğrenmeye hazırlandığı sırada hastalığın ikinci atağını geçirdiğini aktaran anne Keleş, bu süreçte ailece büyük zorluklar yaşadıklarını ifade etti.

İkinci atak sonrasında kızının ilk bir ay yoğun bakımda komada kaldığını, komadan çıktıktan sonra da üç ay boyunca bitkisel hayatta olduğunu belirten Mihriban Keleş, hastalıkla ilgili kesin olarak bilinen bir tedavi yönteminin bulunmadığının kendilerine aktarıldığını söyledi.

Doktorların belirlediği tedavi doğrultusunda ilerlediklerini kaydeden anne Keleş, kızının zaman zaman verdiği tepkilerin kendilerine güç verdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Çok şükür kızım yaşıyor. Zor günler atlattık. Zorluğumuz biraz daha devam ediyor. Kızımın günden güne verdiği tepkiler hem doktorların hem de bizim umudumuzu canlandırdı.”

Hafsa'nın tedavi ve bakım sürecinin yüksek maliyetli olduğunu vurgulayan aile, bu zorlu süreçte vatandaşların desteğini bekliyor.