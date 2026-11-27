Yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa, İzmir ve Batman'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, yasa dışı bahis oynayan kişilerin para transferlerinde kullandığı banka hesapları mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 191 milyon liralık şüpheli para hareketi belirlendi. Bunun üzerine 24 Kasım'da 3 ilde toplam 36 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 32 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 8 şüpheli hakkında verilen karar ise paylaşılan bilgilerde yer almadı.