Gazetecilerin mesleki gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan “Savaş ve Afet Gazeteciliği Eğitimi” için başvuru süreci devam ediyor. Gazeteciler Cemiyeti, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla eğitime ilişkin başvuru takvimini ve katılım şartlarını paylaştı.

Türkiye’nin dört bir yanından gazetecilere açık olan eğitim programına, en az 2 yıllık mesleki deneyime sahip gazeteciler ön başvuru yapabilecek. Ön başvurular için son tarih ise 26 Ekim Pazartesi olarak açıklandı.

Başvuru Şartları ve Eğitim İçeriği Nereden Öğrenilecek?

Eğitimin içeriği, eğitmenleri ve başvuru koşulları hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen gazeteciler, gc-tr.org adresini ziyaret edebilecek. Ön başvuru işlemleri de internet sitesinde yer alan ilgili bağlantı üzerinden tamamlanabilecek.

Eğitime katılmak isteyen gazetecilerin, belirtilen son başvuru tarihini dikkate alarak ön başvurularını tamamlamaları gerekiyor.